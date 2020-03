L'idea ingegnosa che spopola sul web, la mascherina fatta con la coppa di un reggiseno

Visto che l'emergenza in corso ha praticamente reso introvabili in tutto il territorio nazinale le mascherine, una ragazza si è inventata un metodo ingegnoso, un po' casalingo ma efficace, per provvedere a creare una protezione al virus. Si tratta di una mascherina fatta con la coppa di un reggiseno. Il materiale spugnoso è in grado di fare da primo filtro, permettendo di respirare. La barriera risulta morbida e si adatta al viso. La mascherina è fermata con un elastico da attaccare alle due estremità. L'idea si è subito diffusa via web, rimbalzando da una piattaforma all'altra, fornendo la possibilità di provvedere alla mancanza di mascherine.

