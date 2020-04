Coronavirus, inchiesta sui 35 milioni di mascherine ordinate dalla Regione Lazio: ipotesi inadempimento

La Procura di Roma procede per il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture nell'indagine relativa alla fornitura di 35 milioni di mascherine che la Regione Lazio ha commissionato alla società Eco.Tech per la gestione del coronavirus. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, l'ente risulta parte offesa. Gli accertamenti sono stati affidati alla Guardia di Finanza che ha già svolto acquisizioni di documenti negli uffici della Regione. In particolare gli atti relativi alla commessa per la quale sarebbero già stati anticipati 11,3 milioni di euro. Per la stessa vicenda, che riguarda la fornitura di mascherine Ffp2, Ffp3 e chirurgiche, dal alcuni giorni è stato avviato un procedimento anche dalla Corte dei Conti del Lazio. La Regione è parte offesa.

