© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho comprato di tutto: mascherine, visiere, copriscarpe con tanto di macchinario per poterli indossare senza chinarsi, pannelli di plexiglass». Beatrice De Santis, ha un centro di estetica da 35 anni, e da dieci insegna alla scuola di formazione della Regione dell'Umbria. Si prepara così alla fase due,. Chiude l'istituto il 10 marzo, due giorni prima del lockdown, e manda a casa le sue tre dipendenti, per le quali chiede la cassa integrazione, che ancora non ricevono.. Un duro colpo per la categoria. Per la riapertura ancora non cè una data certa, perché Conte non ammette anticipi territoriali: «Il piano di ripartenza verrà reso noto tra una settimana, e verrà applicato a partire dal 4 maggio»Ma l'esercito di estetiste della provincia di Terni, si prepara comunque alla ripartenza, con l'approvvigionamento di tutti quei dispositivi ritenuti indispensabili. Confartigianato Benessere presenta un documento con una serie di proposte che dovranno essere condizione per la riapertura, con misure igienico-sanitarie e modalità di lavoro tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei clienti, degli imprenditori e dei loro dipendenti. Un elenco di regole da seguire: dallo svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento, all'utilizzo di guanti, mascherine e protezioni per gli occhi. «Molte di queste misure, come l'utilizzo di mascherine e la disinfezione delle cabine, venivano già applicate dice Beatrice - ora però si dovrà rimodulare tutta l'attività, tenendo conto del distanziamento. Lavoreremo di più e incasseremo di meno». Eleonora Roviglioni, presidente di Confartigianato Benessere, con un centro estetico aperto 12 anni fa e quattro dipendenti, dichiara: «Ci sarà una rivoluzione nel campo estetico. Non verrà più la cliente al volo, per un ritocco di sopracciglia, ma si dovrà calcolare il tempo per ciascuna, senza neppure poter scambiare quattro chiacchiere o prendersi un caffè in istituto. Abbiamo dovuto chiudere nel picco di lavoro, per la nostra categoria. Adesso ci saranno nuove spese, dovremo sacrificarci di più e guadagnare di meno. Molte di noi forse non ce la faranno a ripartire».