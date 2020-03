Coronavirus Roma, con gli idranti del reparto mobile anche la polizia sanifica le strade

È stata organizzata questa mattina, dalla Questura, in collaborazione con il Comune e l’Ama, un’attività di sanificazione delle strade della Capitale, che ha visto come obiettivi gli ospedali, il centro e le zone periferiche della città, per far fronte all’emergenza Covid-19. «La polizia ha fornito il suo contribuito alla cittadinanza - spiegano ancora dalla questura - mettendo in campo gli idranti del Reparto Mobile. L’attività di sanificazione proseguirà anche nei prossimi giorni».

