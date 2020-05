Coronavirus, scatta la fase 2 dell'arte: ripartono cantieri di restauro. Dalle chiese alla Domus Aurea

«Da domani, lunedì 4 maggio, si inizierà a valutare sul campo le priorità dei lavori di manutenzione e restauro -spiegano dalla Soprintendenza - In questi giorni di fermo si è operato al fine di riaprire in breve tempo tutti i cantieri al momento sospesi, ma dall’altra parte una particolare attenzione verrà data all’aggiornamento dei Piani di Sicurezza da sviluppare sul luogo, e che dovranno seguire le prescrizioni del Dpcm del 26 aprile».

E per laè pronta ad entrare in vigore dal 4 maggio l'ordinanza del governatore Nicola Zingaretti. Consentita l'attività dei restauratori «purchè svolta in cantiere o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19».Un sospiro di sollievo da parte dellaspeciale di Roma guidata da Daniela Porro, costretta negli ultimi mesi a sospendere numerosi cantieri importanti. Tante le chiese al centro di interventi, come Santa Maria della Pace, Sant'Andrea delle Fratte, San Giuseppe dei Falegnami.Situazione analoga nel parco archeologico deldove erano in corso fior di cantieri di restauro, secondo il programma messo in campo dalla direttrice Alfonsina Russo: dalla Curia nel Foro Romano, alla(dove possono ora riprendere i lavori per allestire il nuovo ingresso al monumento attraverso la nuova galleria del Colle Oppio). Fino allo stesso Colosseo, nel settore dei sotterranei.