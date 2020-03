Roma, fermato mentre passeggiava, era ricercato da settembre: arrestato

I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un 55enne romano, ricercato da settembre dello scorso anno, destinatario di ordine di carcerazione per espiare la pena di 7 anni e 20 mesi per un furto aggravato, ricettazione e sequestro di persona, commessi tra il 2012 e il 2013. L’uomo è stato notato in via Pian due Torri, alla Magliana, mentre passeggiava a piedi. Fermato, da una verifica alla banca dati è risultato ricercato. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia.

