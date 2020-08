Coronavirus, Spallanzani. Il bollettino di oggi: 52 pazienti ricoverati, tre in terapia intensiva

Pubblicato il bollettino quotidiano dell'Istituto nazionale per le malattie infettive, "Lazzaro Spallanzani" di Roma, sulla situazione dei contagi da coronavirus. In questo momento sono ricoverati presso l'istituto 52 pazienti. Di questi, 42 sono positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2, 10 sottoposti ad indagini. Tre pazienti necessitano di Terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 577. È quanto emerge dal bollettino di oggi dello Spallanzani.

Giorlandino (ArtemisiaLab): Anche ad Agosto i nostri centri rimangono aperti tutti i giorni e sono attrezzati per poter proseguire in modo sicuro, – seguendo i protocolli - a fare tamponi. Ci sembra di capire che l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’amato abbia autorizzato i cittadini, pagando in proprio, di fare i tamponi solo presso il “driveInn” scelti dallo Spallanzani, dimenticando – forse volutamente?! – che ci sono decine di strutture accreditate pronte a fare i tamponi ad un prezzo concordato con la Regione“. A sostenerlo è Mariastella Giorlandino, amministratrice unica dei centri.