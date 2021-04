Covid Lazio, bollettino oggi 29 aprile: 1.124 casi positivi (+46), 27 i decessi (-5). A Roma 524 contagiati. D'Amato: «Numeri in discesa»

Il bollettino di oggi: su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-586) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.124 casi positivi al Covid (+46), 27 i decessi (-5) e +1.380 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500 (ieri erano circa 400, quindi aumentano). «Il valore RT a 0.85 (con Rt pari a 1 si va in arancione), sono in diminuzione i valori di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e di area medica, quest’ultima rientra sotto la soglia di allerta. L’incidenza è a 139 per 100 mila abitanti. Mantenere alto il livello di attenzione», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Per quanto riguarda la variante indiana: l'arrivo dei passeggeri indiani e bengalesi sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario regionale poiché per contenere al massimo il contagio della variante bisogna sottoporre chi arriva al tampone e assicurare una forma di isolamento. «Domani è previsto un nuovo arrivo nell'aeroporto di Fiumicino, non si puo’ scaricare tutto sul sistema sanitario regionale», fa notare l'assessore D'Amato raccontando il super lavoro che si sta facendo.

Fiumicino, positivo 9% dei 233 passeggeri arrivati con Air India e finiti in quarantena

Tutte le novità sulla prenotazione dei vaccini: nel Lazio l'età di chi può riservare la sua somministrazione si abbassa. Ora tocca ai quarantenni con patologie. Leggi anche ---> Prenotazione vaccini Lazio, dal primo maggio al via per gli under 50 (dai 40 ai 49 anni) con patologie

Sul fronte vaccinazioni inoltre: sono state ultimate le somministrazioni dei vaccini in tutte le carceri del Lazio sia per la polizia penitenziaria sia per i detenuti; nelle isole pontine da lunedi’ 3 maggio la Asl di Latina parte con le somministrazioni nelle isole di Ponza e Ventotene.

Il bollettino in dettagli:

Nella Asl Roma 1 sono 184 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 102 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 113 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nelle province si registrano 338 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 191 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 84 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 56, 57 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 69 anni con patologie.

