Fiumicino, positivo 9% dei 233 passeggeri arrivati con Air India e finiti in quarantena

Quasi un passeggero su 10 positivo al Covid su quel Boeing 787 dell'Air India atterrato ieri sera a Fiumicino. Ovvero sono risultati positivi 23 tamponi effettuati su 213 passeggeri e sui 10 componenti dell'equipaggio: tutti sono ora in quarantena alla cittadella militare della Cecchignola o allo Sheraton Hotel all'Eur per effetto della nuova ordinanza del governo che punta ad arginare i possibili contagi causati da chi arriva dall'India e dal Pakistan. In particolare si teme la variante indiana del virus che sta rendendo drammatica la situazione nel paese asiatico. Certo che i risultati annunciati dall'assessore regionale D'Amato non sono rassicuranti, sia pure in attesa dei risultati del test molecolari. Il 9% di positività su quel volo preoccupa anche in vista di nuovi arrivi dall'India già nelle prossime ore.

Intanto ieri notte al Terminal 5 dello scalo della Capitale è andato in onda un nuovo scenario che si aggiunge ai tanti innescati dalla pandemìa. Viaggiatori e parenti e amici in attesa hanno saputo della novità della quarantena solo all'ultimo momento.

«In quarantena? Alla Cecchignola? E dove sarebbe? Ma poi che cosa sta dicendo? Mio figlio mi sta aspettando là fuori, non lo vedo da un anno». Nessuna reazione alterata a Fiumicino, ma certo che la sorpresa e la delusione sono state parecchio pesanti per i 213 passaggeri sbarcati ieri notte del volo partito da Nuova Delhi, quando ancora non si sapeva dell'ordinanza che stringeva su di loro, e sull'equipaggio di 10 persone, un cordone sanitario con tanto di isolamento di dieci giorni allo Sheraton e alla Cecchignola. Adr, Protezione civile ed Esercito sono stati molto bravi a gestire la situazione dell'ultim'ora, ma mettetevi nei panni di chi è decollato sognando Roma e l'Italia, affetti e incontri e invece in serata si è ritrovato, armi e bagagli, in una stanzetta alla cittadella militare all'estrema periferia romana.

Da quel che si è appreso, i passeggeri non sono stati informati del cambio della loro destinazione durante il volo sul Boeing 787 dell'Air India, probabilmente perché la situazione sarebbe stata meno gestibile rispetto allo scenario a terra che nel frattempo si stava completando con percorsi ad hoc. Così solo all'arrivo i viaggiatori hanno saputo della novità e così i loro parenti in attesa all'esterno dello scalo. Una sorte capitata anche a un passeggero italiano che invece di finire a casa si è ritrovato in isolamento. Su 223 tamponi 23 sono risultati positivi (compresi due componenti dell'equipaggio) anche se resta da attendere l'esito dei test molecolari. In attesa restano anche i datori di lavoro dei braccianti agricoli, presenti in buon numero su quel volo: per 10 giorni dovranno continuare a fare meno dei dipendenti.

La nota della Regione

“Ieri sera alle 21.15 è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino il volo proveniente dall’India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio. Alle ore 22 sono iniziate le operazioni delle Uscar che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultati positivi ai tamponi (percentuale positivi a bordo 9%). Sono risultati positivi anche due componenti dell’equipaggio. Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell’Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l’isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le Uscar guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu, Adr, la Protezione civile e le Forze dell’ordine per il grande lavoro svolto”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

