Coronavirus, autista Atac del deposito di Grottarossa positivo al Covid-19

Un autista dell'Atac è positivo al Coronavirus. Il dipendente, asintomatico, che guida le linee che partono dal deposito di Grottarossa (Roma), si trova in quarantena da qualche giorno, dopo avere saputo che la moglie era stata contagiata dal Covid-19.

La notizia di un possibile caso di Coronavirus nella municipalizzata dei trasporti di Roma circolava da stamattina nelle chat dei conducenti dell'Atac e ora, da quanto apprende Il Messaggero, è stata confermata.

L'azienda di via Prenestina ha già attivato il protocollo sanitario: la partecipata del Campidoglio è in contatto diretto con la Asl. Sono già state avviate le verifiche per capire su quali linee l'autista ha viaggiato prima di essere sottoposto all'isolamento e con quali colleghi sarebbe venuto in contatto negli ultimi giorni di servizio.



Ultimo aggiornamento: 16:05

