Apre il Covid 2 hospital alla Columbus, Zingaretti: «Risposta eccezionale»

«Attivo da oggi il Covid2 Hospital al Columbus Gemelli, una risposta eccezionale in pochi giorni. Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità. Oggi un altro passo concreto nella costruzione della rete contro il coronavirus. Ora avanti in tempi rapidi con l'apertura del Covid3 e Covid4 Hospital». Lo scrive su Twitter il segretario Pd e presidente del Lazio Nicola Zingaretti.

«Una risposta eccezionale» anche per l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato intervenuto a Buongiorno Regione Tg3 Lazio, il ' Columbus Covid 2 Hospital' che apre oggi a Roma, realizzato dalla Fondazione del Policlinico Gemelli per affrontare l'emergenza del coronavirus. «È stato allestito in una settimana - ha aggiunto D'Amato - Io ringrazio il policlinico Gemelli, tutti i loro operatori per la straordinaria generosità e per lo sforzo professionale». «Noi stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori tra professionisti medici e infermieri. - ha detto ancora D'Amato - I cluster nel basso Lazio vengono tenuti sotto controllo ma ci stiamo attrezzando per ogni scenario, siamo in guerra e dobbiamo combattere. E alla fine vinceremo. Complessivamente avremo dedicati 1500 posti e oltre 200 di terapia intensiva covid».

