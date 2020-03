Coronavirus, ad Albano un hub Covid-19 nell'Ospedale Regina Apostolorum

Ad Albano un hub Covid-19 della Regione Lazio. Si tratta dell'ospedale Regina Apostolorum di Albano di proprietà delle Figlie di San Paolo e accreditato al sistema sanitario nazionale. «Si è trasformato come riferimento della zona dei Castelli Romani, per i pazienti affetti da Coronavirus» riferiscono le suore Paoline.

Con i posti messi a disposizione è diventato un hub Covid-19 della Regione Lazio, dopo l'ospedale Lazzaro Spallanzani. I posti letto messi a disposizione sono 70. I primi pazienti arrivati (20) sono stati posizionati nel terzo piano della struttura, «attrezzato proprio per fronteggiare al meglio i contagiati dal temibile virus - riporta la nota - Nei prossimi giorni sarà trasformato tutto il blocco operatorio in reparto di Terapia intensiva realizzando 14 posti di rianimazione dedicati ai pazienti Covid-19, nonché verranno dedicati due posti per turno a pazienti infetti nel reparto dialisi».

Coronavirus, terapie e test rapidi, la sfida dei ricercatori: «Ma nessun miracolo»

Coronavirus, chiuse tutte le fabbriche: ecco le aziende che si fermeranno. Le schede

«In un momento di grave pericolo, l'Ospedale Regina Apostolorum viene quindi chiamato - sottolinea la congregazione religiosa - a rispondere alla sua prima vocazione: la cura delle persone infette da tubercolosi, cioè colpite da malattie polmonari. La Casa di cura era sorta proprio per ospitare e curare le Figlie di San Paolo ammalate di tubercolosi che avevano bisogno di lunghe degenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA