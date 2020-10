Coprifuoco Roma, protesta dell'estrema destra: piazza del Popolo blindata

Coprifuoco a Roma. Piazza del Popolo blindata per la protesta annunciata dalla destra estrema dalle 23 nella Capitale. Blindati della polizia schierati per evitare che l'eventuale corteo possa muoversi dalla piazza verso le sedi delle istituzioni. Al momento un centinaio di persone guardate a vista da un imponente schieramento di agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti urlano: «Libertà». Sul posto è arrivato il leader di Forza Nuova Roma, Giuliano Castellino. Tensioni dopo gli scontri di ieri sera e oggi pomeriggio a Napoli.

I manifestanti, alcune centinaia di persone, sono a circa 30 metri di distanza dalla polizia. Uno di loro sventola un grande Tricolore. Ci sono anche alcune famiglie con i figli.

Ultimo aggiornamento: 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA