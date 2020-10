Napoli, due arresti per gli scontri nella notte. Il Viminale: «Azioni preordinate»

Due arresti per gli scontri avvenuti nella notte a Napoli, dove un migliaio di giovani a volto coperto sono scesi in strada nella prima serata di coprifuoco alle 23 per protestare contro la stretta anti Covid varata dal governatore della Campania De Luca. Ci sono stati scontri con la polizia - un centinaio di agenti in tenuta antisommossa - e lanci di lacrimogeni e petardi, soprattutto davanti al palazzo della Regione.

Gli arrestati dalla Digos sono già noti alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Vasto. Al momento gli inquirenti della Procura sono impegnati a raccogliere informazioni sull'accaduto per delineare un quadro più chiaro di quanto accaduto in città, in particolare nelle immediate vicinanze della sede della Regione Campania, dove c'è stato un fitto lancio di oggetti che hanno colpito Polizia e Carabinieri.

Il Viminale: «Azioni non spontanee»

«Quanto accaduto la scorsa notte a Napoli è gravissimo - ha commentato il viceministro dell'interno con delega alla Pubblica Sicurezza, Matteo Mauri - L'aggressione alle Forze dell'Ordine e la guerriglia urbana scatenata tra le strade della città in prossimità della Regione sono atti criminali. E così verranno trattati. È del tutto chiaro che non si è trattata di una protesta spontanea. Ma di azioni preordinate, organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti, da ambienti criminali, anche legati a settori dell'estremismo politico».

«Ieri sera a Napoli, nell'irrazionalità di tante persone evidentemente inconsapevoli di quanto stavano facendo, c'era anche una sapiente regia - fa eco il senatore M5S Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia. - Accertata la presenza reale di uomini dei clan della Pignasecca, del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli. Pur non essendoci fisicamente, c'erano anche con le loro "fesserie" tutti coloro che hanno sempre e soltanto ostentato sprezzo per le evidenze che la realtà ci ha offerto in tutti questi mesi».

