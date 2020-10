Coprifuoco Napoli, bombe carta contro la polizia: nuovi scontri nel centro della città

Nuovi scontri in centro a Napoli, in piazza dei Martiri, dove alcuni manifestanti hanno fatto esplodere tre bombe carta. La Polizia ha risposto con una carica, disperdendo i manifestanti. Dalle 16 è in corso una manifestazione promossa da lavoratori dello spettacolo, ma anche precari e disoccupati. In piazza anche rappresentanti dei centri sociali, dei Cobas, dei Carc e di altre sigle di estrema sinistra.

🆘Oggi ultimissime #Napoli: alta tensione per una protesta dei #disoccupati in piazza dei Martiri, davanti a Palazzo Partanna🆘 pic.twitter.com/dda01iGy6a — 👊🏻Vincent👊🏻🆔 (@007Vincentxxx) October 24, 2020

Dopo un secondo lancio di uova con vernice rossa contro il portone di Palazzo Partanna, sede dell'Unione industriali di Napoli e di Confindustria Campania, una parte dei manifestanti presenti in piazza ha cercato di muoversi in corteo in direzione via Chiaia, lanciando il coro: «Corteo, corteo». La tensione è rapidamente salita fino allo scontro tra la prima linea di manifestanti e le forze dell'ordine che hanno risposto con un'azione di alleggerimento, respingendo i manifestanti verso via Carlo Poerio.

