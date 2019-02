Coppia gay «respinta da un locale» a Roma, Gay Center: «Raggi intervenga, serve legge contro omofobia»

«Un fatto gravissimo che nessun locale pubblico può fare». è la condanna di Fabrizio Marrazzo, Responsabile Gay Help Line 800713713*, in relazione alla notizia seconda la quale una coppia gay non è stata fatta entrare in un locale di via Libetta a Roma.

«Ci stiamo occupando del caso - ha detto Marrazzo - e chiediamo pertanto alla sindaca Raggi di fare i controlli e valutare le eventuali sanzioni, un fatto gravissimo che nessun locale pubblico può fare. Sembra di essere tornati alle leggi razziali, questo episodio avviene a pochi giorni dalle frasi di Radio Globo, che definiva libertà di espressione dire che un bacio di una coppia gay provoca disgusto».

Infine un appello di Marrazzo: «Faccio appello al governo al fine che al più presto approvi una legge contro l’omofobia».

