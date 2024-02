Le risposte che gli inquirenti cercavano erano nascoste nella “doppia vita” di Bledar Dedja, fatta di appuntamenti clandestini. In quel secondo cellulare che usava per gli incontri extraconiugali. È lì, ricostruendo lo scambio di messaggi, che i carabinieri hanno trovato indizi cruciali per chiudere il cerchio sul suo assassino.