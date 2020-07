Roma, Coppa Canottieri Zeus Energy: il Canottieri Lazio domina gli Assoluti. A CT Eur la Coppa Babbo Valiani

Coppa Canottieri Zeus Energy: il Canottieri Lazio domina gli Assoluti. A CT Eur la Coppa Babbo Valiani. Nella Fossa più famosa della Capitale il Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur.

La conferma del CC Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più famosa della Capitale il Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus Energy Group, battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni di casa si è conclusa con uno spettacolare tuffo nella piscina del circolo biancoceleste.

«È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato Daniele Masci, vicepresidente del CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione unica!».

Ma nella serata finale, la prima post-Covid, con gli spettatori divisi da tre seggiolini l'uno dall'altro per rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a trionfare: il circolo di Roma Sud ha conquistato il primo posto nelle altre tre categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo. Nel padel, infine, trionfo della Corte dei Conti.

«Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione - ha commentato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa Canottieri fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021».



