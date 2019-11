Roma, copertura di un cantiere sollevata dal vento danneggia un taxi: incolume il conducente

Poteva causare danni molto più gravi, la copertura di un cantiere in via Nazionale, che questa mattina, intorno alle 10 si è sollevata a causa del forte vento e ha colpito un taxi di passaggio. Per fortuna, il tassista non ha subito danni, a differenza della fiancata della sua auto. Il conducente incolume si è fermato per cercare i responsabili del cantiere impegnati nella ristrutturazione di un palazzina. Nel tratto interessato dal crollo ci sono rallentamenti alla circolazione, a causa dei materiali che hanno invaso la carreggiata.

