Roma, controlli da Montesacro allAppio: 4 arresti e 2 bar sanzionati

Nelle ultime 24 ore, i carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito minuziosi controlli nei quartieri IV Miglio-Appio e Montesacro, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e di degrado. Il bilancio dell’attività è di 4 persone arrestate e due bar sanzionati. Nel quartiere IV Miglio-Appio, gli investigatori della compagnia Eur hanno arrestato un 44enne romano con l’accusa di evasione, perché sorpreso in strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati. In manette è finito anche un 29enne romano trovato in possesso di 36 grammi di marijuana. Inoltre, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, i carabinieri hanno controllato anche alcune attività commerciali della zona, accertando violazioni all’interno di due bar, uno in via Appia Nuova e l’altro in via Frascati. I titolari sono stati sanzionati rispettivamente per 5.600 euro e la sospensione dell’attività, e per 4.800 euro. A Montesacro, invece, gli uomini della compagnia Montesacro hanno arrestato un 34enne romano in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso il 17 maggio dal Tribunale di Roma - Ufficio esecuzioni, dovendo espiare una pena residua di quasi 5 anni per reati inerenti gli stupefacenti. I militari hanno anche arrestato un 17enne romano trovato in possesso di 28 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana, oltre a denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Nel corso di tutte le attività, i carabinieri hanno identificato 130 persone, 4 saranno segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma quali assuntori, perché trovati in possesso di dosi di sostanze stupefacenti. Eseguiti anche numerosi posti di controllo alla circolazione: controllati 83 veicoli ed elevato contravvenzioni al Codice della strada per un totale di 1.214 euro.