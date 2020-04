Coronavirus Roma, come richiedere i buoni spesa

Roma migliaia di famiglie hanno già ricevuto gli aiuti per fare la spesa con i buoni. «In pochi giorni abbiamo dato il via a oltre 3000 buoni pasto accreditati sulla app dello smartphone e ai primi 1000 ticket cartacei casa per casa - riferisce l'assessore al sociale di Roma Capitale Veronica Mammì - Oggi sono iniziati a partire 45 mila pacchi alimentari per intercettare ancora più famiglie, e la consegna proseguirà ancora per un mese

Se le persone richiedenti hanno già un contributo (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, contributo economico ai sensi della Deliberazione C. C. 154/97, NASPI, indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale) o altre fonti di reddito, possono comunque presentare la domanda

fermo restando - si legge sul sito del Comune - che l’Amministrazione darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico o di altra fonte di reddito

».c'è ancora tempo: fino al 16 aprile.Si può fare domanda via mail oppure compilando un modulo cartaceo che si trova nei municipi ma anche in 100 edicole convenzionate. Qui trovate le 100 rivendite di giornali dove potete ritirare i moduli.Possono richiedere il contributo economico le persone e le famiglie in condizione di assoluto o momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità.Esempio: chi lavorava e non lavora più e non ha accesso agli ammortizzatori sociali.La platea dei beneficiari dei buoni spesa sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Possono beneficiare del contributo anche i cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di residenza.».Inoltre la domanda deve riportare tutti gli elementi da auto dichiarare, soprattutto il possesso di beni mobili ed immobili che costituiscono fonte di reddito, ad eccezione della casa individuata come dimora abituale.Ogni beneficiario potrà richiedere i “ buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità, in forma cartacea, con consegna all’indirizzo indicato nella domanda, oppure con accredito sul proprio cellulare/smartphone installando l'applicazione di cui parleremo dopo.I contributi per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità saranno erogati secondo tre fasce:- fino a 300 euro per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone- fino a 400 euro per nuclei familiari composti da 3 o 4 persone- fino a 500 euro per nuclei familiari composti da 5 o più personeLa domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo famigliare convivente.Se si compila quella cartacea (può essere copiata integralmente a penna su un foglio bianco a righe o quadretti e firmata), si può con il proprio cellulare scattare la foto della domanda e del documento di identità e inviare tutto alla mail del proprio Municipio. Chi ha difficoltà può chiedere aiuto all'edicolante o a parrocchie e associazioni del Terzo Settore e del Volontariato cittadino. Se torna indietro la mail bisogna rimandarla all'indirizzo aggiornato e corretto (ci sono stati problemi tecnici con alcuni indirizzi mail, ora l'elenco nuovo di tutti gli indirizzi è pubblicato nell’Avviso Pubblico).Per glicon permesso di soggiorno, ma non ancora residenti in Italia: «Considerata la situazione di emergenza e l’intervento una tantum straordinario, soprattutto in presenza di minori, si può procedere all’erogazione dei buoni spesa, previa valutazione e indicazione di assoluta necessità da parte degli assistenti sociali di Roma Capitale. Non avendo la residenza a Roma, il nucleo deve inviare la domanda al Dipartimento Politiche Sociali per e-mail all’indirizzo indicato nell’avviso».I buoni spesa saranno consegnati a domicilio, casa per casa, o con accredito sul proprio cellulare/smartphone. Non si devono ritirare in Municipio.I buoni spesa non sono nominativi. I buoni cartacei non riportano il nome del beneficiario, ma solo un codice attraverso il quale è possibile risalire al beneficiario. Solo nel caso di buoni spesa accreditati attraverso la app telefonica, è possibile collegare i buoni spesa al beneficiario.Per chi scegli il buono elettronico c'è anchedei Ticket restaurant da scaricare sul telefonino.Prima di tutto bisogna scaricare gratuitamente l'app sul telefono. Una volta scaricata, ci si deve registrare inserendo una mail, nome e cognome dell' utente, e una password. Poi bisogna dare il consenso per il trattamento dei dati secondo le norme vigenti sulla privacy. Per completare la registrazione bisogna confermare cliccando sul collegamento ipertestuale che troviamo nella casella di posta mail che abbiamo dato nel momento della registrazione.A questo punto si può fare il "log in", cioè accedere all'applicazione con le proprie credenziali (mail e password). Consiglio: quando entrate la prima volta c'è un'opzione in basso a sinistra da cliccare, si chiama "Ricordami". Se la spuntate serve a non dover inserire ogni volta le credenziali e l'applicazione vi riconoscerà.Ora per usare i buoni l'applicazione chiede di inserire un codice circuito, il numero carta e il CVC che, se si è beneficiari, sono tutte informazioni contenute nella mail del Comune di Roma. Una volta inseriti si entra nell'applicazione e appare un video tutorial, cioè un filmato con delle slide che spiegano come utilizzare i buoni. Si può ad esempio controllare il saldo dei buoni, la mappa con gli esercizi commerciali convenzionati dove possiamo spenderli. Alla fine della spiegazione c'è un pulsante rosso: "Attiva ora". Bisogna cliccarci sopra.Ultimo passaggio prima di utilizzarli: se sotto l'icona con la clessidra c'è un numero diverso da zero i buoni vanno spostati sotto l'icona "Cloud" che è l'immagine nuvola. Semplice: si clicca sulla nuvola, cliccare sul pulsante "Gestisci buoni pasto", cliccare su modifica e selezionare "Da card in attesa a cloud", cliccare su "Trasferisci tutti".A questo punto i ticket sono pronti per l'uso.Una volta in cassa si clicca su "Pagamento". Si selezionano quanti buoni servono: verrà generato un codice da mostrare alla cassa.Se non siete riusciti a installare l'applicazione o non avete capito come si usa c'è un: numero 800.085.557 (disponibile dal lunedi al venerdi , dalle ore 9.00 alle ore 20.00) Qui c'è la lista di tutti i negozi dove è possibile spendere i buoni: