Roma, slot machine "accese" oltre l'orario consentito: sigilli a sala giochi in via Pietralata

La Polizia di Stato ha chiuso una sala giochi sulla Tiburtina per il mancato rispetto degli orari di accensione previsti dall'ordinanza contro la ludopatia emanata dal sindaco di Roma. A far scattare il provvedimento, in applicazione del decreto di sospensione temporanea della licenza disposto dal Questore di Roma, Guido Marino, alcuni controlli effettuati dal personale della Guardia di Finanza e dagli agenti del commissariato S. Ippolito presso la sala giochi situata a Pietralata, controlli che hanno permesso di accertare l'accensione degli apparecchi di gioco anche durante gli orari di sospensione. Il locale, al quale la licenza era stata sospesa per 5 giorni nell'ottobre scorso, è stato chiuso di nuovo per altri 7 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA