Colpo al clan Casamonica, blitz all'alba a Roma: arresti e maxi confisca di beni per 20 milioni

Un nuovo duro colpo al clan Casamonica. La Polizia, su richiesta della Dda, sta eseguendo misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Maxi sequestro antimafia di beni ai fini della confisca per 20 milioni di euro, su proposta del procuratore della Repubblica e del questore di Roma. Nell'operazione, in corso dalle prime ore di questa mattina, sono impiegati più di 150 uomini della Polizia del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato Romanina, che stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Dda, nei confronti di appartenenti al clan Casamonica.

Oltre alle ordinanze, è stato eseguito il decreto di sequestro di beni ai fini della confisca, emesso dal Tribunale di Roma-Sezione delle Misure di Prevenzione per un valore di circa 20 milioni di euro. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di un incontro con i giornalisti che si terrà nella sala riunioni della procura alle 11, alla presenza del procuratore Michele Prestipino, del direttore centrale Anticrimine, Francesco Messina, e del questore di Roma, Carmine Esposito.



