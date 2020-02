Polizia e finanza, maxi sequestro per milioni di euro. Gli inquirenti: «Un colpo al clan Fasciani di Ostia»

La Polizia e la Guardia di finanza di Viterbo hanno eseguito un rilevante sequestro patrimoniale, con decreto emesso dal Tribunale - misure di prevenzione di Roma - su proposta del questore Massimo Macera. L'intervento riguarda la zona di Monterosi, ultimo comune della provincia viterbese a confine con quella romana.



Il sequestro riguarda diversi beni immobili e mobili e conti correnti per diversi milioni di euro, a carico di un esponente ritenuto collegato a clan malavitosi. Si tratta di Riccardo Radicchi, indicato come uomo di fiducia clan Fasciani che ha imperversato a Ostia negli ultimi anni, legato anche ai Casamonica e al clan siciliano dei Vadalá.



I dettagli dell'operazione saranno resi noti dalle forze dell'ordine in giornata. Ultimo aggiornamento: 13:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA