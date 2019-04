Carabiniere si scontra in moto contro un'auto in centro a Roma e finisce all'ospedale. Il militare dell'Arma dopo lo schianto è finito con la moto di servizio contro un palo della segnaletica stradale. Il carabiniere, per fortuna, non sarebbe grave. È accaduto alle 11.10 in piazza Indipendenza, a Roma, all'incrocio con via Solferino, in pieno centro storico. La moto del militare, dopo l'incidente con la macchina, si è impuntata appoggiandosi in verticale sul palo.

Bus ribaltato a Madeira, 29 morti: si ipotizza un guasto ai freni

Con lo scooter sotto al furgone, muore sul colpo a 26 anni. Il dolore degli amici su Fb



Il militare dell'Arma è stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice giallo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del gruppo Trevi per i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA