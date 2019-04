Con lo scooter sotto al furgone, muore sul colpo a 26 anni. Il dolore degli amici su Fb

Con lo scooter sotto al furgone, Diego Paganin muore sul colpo a 26 anni. Il dolore degli amici su Fb. E' morto attorno alle 7.30 di questa mattina, ad appena 26 anni, Diego Paganin, di Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Il giovane si trovava in sella al proprio scooter e sembrerebbe aver tamponato un furgone in via Argine Spini, a Porto Viro, in provincia di Rovigo, finendo sotto al mezzo pesante.

Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il suo corpo ormai senza vita. Sul posto anche la polizia locale di Porto Viro e l’ambulanza del Suem.

