Car di Guidonia, etichette contraffatte: sequestrate 4 tonnellate di verdura

Peperoni, cetrioli, insalata mista composta da puntarelle, broccoletti, cicoria, lattuga, spinaci, canasta e lattuga romana: tutti prodotti sequestrati, per un totale di 4 tonnellate, al Car di Guidonia, Centro agroalimentare di Roma in via Tenuta del Cavaliere. Il sequestro è stato svolto dai carabinieri della forestale che nell'ambito controlli anticontraffazione agroalimentare avevano scoperto che i titolari di due aziende agricole etichettavano questi prodotti come provenienti dalle loro terre mentre in realtà erano acquistati da un altro produttore. I due sono stati segnalati per frode in commercio. © RIPRODUZIONE RISERVATA