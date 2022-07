Gualtieri: «Trovare risorse per trasporti gratis a romani in autunno»

«Penso che sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo la Germania e la Spagna e realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l'autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono, per dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi, e si dà un contributo alla lotta per il mutamento climatico». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al congresso del Psi.

La proposta del sindaco

Il sindaco ha quindi parlato di mobilità e traffico nella Capitale: «Qui a Roma c'è da prendere decisioni su alcuni limiti alla circolazione dei veicoli e dei veicoli inquinanti e noi le prenderemo, come avviene in tutte le altre città europee, nell'ambito di una rete ambientalista-progressista europea a cui Roma è fiera di poter tornare a far parte».