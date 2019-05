Bus navetta preso d'assalto da un ubriaco in pieno centro: mezzo danneggiato, panico tra i passeggeri

Un autobus dell'Atac in servizio navetta-metro da Flaminio alla stazione Termini è stato bloccato ieri poco dopo la mezzanotte in via del Tritone da un uomo, presumibilmente ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti. L'uomo in mezzo alla strada ha costretto il mezzo a fermarsi. L'autista ovviamente non ha aperto le porte e ha dato immediatamente l'allarme.



Lo squilibrato, armato di una sorta di martello, ha danneggiato i tergicristallo del mezzo. panico dei passeggeri. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato al comando. Ancora ignoti i motivi del gesto. © RIPRODUZIONE RISERVATA