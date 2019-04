Manomette il braccialetto elettronico: 22enne finisce in carcere

Nel corso dei giorni tra le festività pasquali e il 25 aprile, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno arrestato 3 persone, rispettivamente in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti e a seguito di ordinanza dell'autorità giudiziaria per il reato di rapina.



Nella notte di Pasqua i carabinieri della stazione di Montelibretti, al km. 38 della via Salaria, hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne residente in provincia di Rieti, per la detenzione ai fini di spaccio di 72 grammi di hashish. All'uomo è stata anche sequestrata la somma contante di euro 215, provento attività illecita. Ancora i carabinieri della stazione di Montelibretti hanno eseguito l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, nei confronti di un 35enne residente a Fara in Sabina (Ri), che deve scontare una pena di quasi 2 anni per il reato di rapina. Il soggetto è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia.



I carabinieri della stazione di Fiano Romano, infine, hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Rieti, nei confronti di un 22enne del luogo. L'aggravamento della misura scaturisce a seguito della manomissione del braccialetto elettronico da parte del giovane, già ristretto agli arresti domiciliari per il reato di rapina. L'uomo è stato portato al carcere di Rieti.

