Botticelle, associazioni denunciano mancati controlli su allerta caldo: «Oggi saremo per le strade»

Mobilitazione oggi in campo contro le botticelle. Le associazioni animaliste denunciano il mancato controllo sul rispetto dell'ordinanza comunale sull'utilizzo dei cavalli in caso di allerta caldo in città. Oggi, domenica 11 agosto, «saremo per le strade del centro di Roma a verificare il rispetto dell'ordinanza n.139 del 22 luglio 2019 che vieta la circolazione delle botticelle con allerta meteo 3». Lo scrive su Facebook Rinaldo Sidoli dell'associazione Animalisti italiani spiegando che «sono previste temperature tra 36 e 38 gradi. Basta con il crudele sfruttamento di esseri innocenti in nome di una tradizione anacronistica ed irrispettosa dei diritti degli animali». Nella giornata di ieri Sidoli aveva denunciato, sempre sul social network, l'assenza di vigilanza sul rispetto dell'ordinanza in piazza di Spagna. «I cavalli possono pure soffrire o morire a Roma - ha scritto -. I vigili a piazza di Spagna non fanno rispettare il regolamento comunale sulla tutela degli animali. Alle ore 18 fanno 36 gradi e le botticelle sono lì in palese violazione dell'art. 46. È più importante far rispettare il divieto di sedersi sui gradini che tutelare la vita di esseri innocenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA