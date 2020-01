Roma, B&B abusivi: 1,4 miliardi di incassi mai dichiarati. Maxi-perdite per il Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi 1,4 miliardi di incassi al nero e 20 milioni di presenze sommerse. Sono i numeri sugli alloggi turistici “fantasma” della Capitale riportati ieri da Federalberghi Roma, durante il XVII “Albergatore Day”. Gli analisti dell’organizzazione hanno parlato di 25.424.768 presenze regolari nel settore extra-alberghiero, ma sarebbero 19.552.608 le presenze non ufficiali ipotizzate. Tradotto: 1.368.682.547 euro di fatturato non dichiarato e quasi 70 milioni (68.434.127 euro) di tasse di soggiorno in meno per il Campidoglio. Quanto alle strutture, a fronte dei 31.733 annunci sulla piattaforma Airbnb e delle 17.938 strutture extra-alberghiere regolarmente censite in città, i dati elaborati da Federalberghi Roma ipotizzano l’esistenza di ben 13.795 alloggi irregolari.Non è solo il Campidoglio a rimetterci. A livello nazionale, dicono ancora i dati diffusi da Federalberghi Roma, sarebbe di 500 milioni circa la cedolare secca non versata da Airbnb per il periodo settembre 2017-dicembre 2019. Si stima quindi un esercito di circa 3.500 occupati - tradotto: lavoratori in nero - nel settore turistico sommerso. Il tutto, sostengono gli albergatori, «con effetti devastanti come la desertificazione del centro storico e la destrutturazione del tessuto urbano e sociale».Per quanto riguarda il settore turistico in generale, Roma cresce più della media nazionale per la fascia “di lusso” (a Roma si è registrato un +71% di strutture a cinque stelle nell’ultimo quinquennio, a Firenze è l’11% in più, a Milano il 22%, a Venezia il 18%); nell’Urbe si espande il settore extra alberghiero regolare, ma meno di altre grandi città. Sempre secondo i numeri di Federalberghi Roma, nella Capitale questo tipo di strutture è in aumento dell’88%, ma a Milano tocca un +218,09%, a Venezia +170,82%, a Palermo +141,08% e a Firenze +79%. Gli affitti brevi di un B&B, se l’attività funziona e assicura ospiti tutto il mese, può far guadagnare anche fino al 215% in più rispetto a un canone tradizionale di medio-lungo periodo.C’è anche un rischio di «overtourism». Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, «è il momento delle scelte: si vuole puntare su turismo low cost o su uno di qualità? Il buon senso indica il secondo, ma non basta dirlo». «Il mare è pieno, c’è target per ogni offerta - commenta l’assessore al turismo di Roma Capitale, Carlo Cafarotti - Bisogna però creare un marchio, un brand made in Rome, certificare cosa è di qualità e cosa no».