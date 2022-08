Roma, pubblicato il bando per le aziende di noleggio monopattini: criteri e scadenze

C’è tempo fino al 23 settembre, per le aziende di noleggio monopattini, per partecipare all’avviso pubblico e ottenere la concessione per i prossimi tre anni. Ieri è stato pubblicato il bando, con scadenza 30 giorni. Entro fine anno il Comune dovrà assegnare le nuove concessioni: tempi al limite specie se dovessero esserci ricorsi.

Monopattini a Roma, le nuove linee guida

Come già annunciato al varo della delibera che stabilisce le linee guida, approvata a fine giugno scorso, diminuisce il numero degli operatori, degli attuali 7 ai futuri 3, e il numero dei mezzi totali a disposizione di romani e turisti, dagli attuali 14.500 a 9mila. In realtà, sul numero totale dei mezzi in circolazione c’è un però: ili nuovo bando prevede l’estensione del servizio, oggi sostanzialmente concentrato in centro, anche in periferia. Tant’è che su 100 punti totali a disposizione delle aziende, ben 35 verranno attribuiti a chi garantirà i servizio in periferia. Ed è prevista una premialità: l’azienda che garantirà la copertura di almeno 20 stazioni della metro o delle ferrovie (le statali e le due regionali, Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo) “per un raggio di almeno 1,5 km dal nodo stazione” riceverà in premio l’autorizzazione ad avere 75 monopattini aggiuntivi per ogni stazione servita fino ad avere un premio massimo di 1.500 mezzi in più.

Il bando

Fatti i conti, quindi, se tutte e tre le future aziende vincitrici otterranno il massimo della premialità di 1.500 monopattini in più, il totale arriverà a 4.500 mezzi per ciascuna delle aziende per un totale generale di 14.500 mezzi, cioè esattamente la stessa quantità che ne circola oggi. Fra gli altri elementi principali del bando: 30 punti su 100 per il sistema tariffario. Quindici punti saranno riconosciuti a chi prevederà quote inferiori ai 10 euro, per una settimana di abbonamento che includa un massimo di 15 corse della durata massima di mezz’ora. Altri 15 se l’abbonamento, inferiore a 30 euro di costo, sarà di un mese con 80 corse da 30 minuti ciascuna. Inoltre, 10 punti su 100 per assicurare la manutenzione, il controllo e la distribuzione della flotta dei mezzi: massimo due punti se le aziende si impegnano a intervenire per rimuovere i mezzi entro un’ora e mezza dalla segnalazione dei vigili; cinque per le procedure di manutenzione della flotta e tre per recuperare mezzi abbandonati o mal parcheggiati.