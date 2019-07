Roma, baby gang di nuovo in azione all'Appio: devastati box e bagni del mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di nuovo in azione le baby gang del Quarto Miglio e di altre zone del Municipio VII lungo l'Appia. In due giorni, con raid messi a segno in successione, la banda composta da una decina di ragazzi e ragazze adolescenti ha preso di mira il mercato di via Menofilo che era stato inaugurato un mese e mezzo fa completamente ristrutturato.Martedì notte si sono introdotti nella struttura, che è recintata e chiusa a chiave, e hanno devastato i locali che ospitano i bagni e le stanze da adibire a uffici. Mercoledì invece, alle 18,30 circa, quando gli operatori avevano già chiuso e lasciato il mercato, la baby gang si è accanita contro i box, danneggiando le saracinesche e introducendosi al loro interno. I residenti delle case che si trovano intorno alla struttura hanno assistito al blitz e hanno avvertito alcuni operatori che sono subito intervenuti.«Siamo arrivati in fretta, ma appena ci hanno visto sono fuggiti salendo a bordo di un autobus», spiega la signora Nina, moglie del direttore del mercato. Prima dei raid, quei ragazzi disturbavano il sonno dei residenti ma non si erano mai spinti fino a tanto. «Al più avevano fatto casino lasciando bottiglie e cocci dappertutto, ma questo non lo avevano mai fatto», aggiunge la donna. La situazione sta degenerando, tanto che la presidente del Municipio VII, Monica Lozzi, si è rivolta a polizia e carabinieri: «Faranno più controlli, ma è scoraggiante, noi ci impegniamo a riqualificare ma questi arrivano puntuali e distruggono tutto. Qualche tempo fa abbiamo sistemato dei giochi nella piazzetta del Quadraro e pochi giorni dopo li abbiamo trovati danneggiati». Quelli dei giorni scorsi, infatti, sono solo gli ultimi di una lunga serie di episodi. Nella notte tra l'8 e il 9 luglio, alla scuola elementare Fabrizi all'Appio Claudio, hanno devastato porte e bagni, rotto vetri e svuotato gli estintori.