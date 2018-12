"Babbo Natale" gira per Roma su una 500: maresciallo dell'Aeronautica regala caramelle e sogni ai bimbi

Babbo Natale esiste e se ne va in giro per Roma al volante di una Fiat 500. Si chiama Giordano Paletti, 46 anni di Guidonia, ed è un maresciallo dell’Aeronautica Militare. In vista del Natale, ogni fine settimana si toglie la divisa militare, indossa quella di Babbo Natale e alla guida della sua Fiat 500 appositamente preparata per il Natale se ne va per le strade del centro di Roma a regalare caramelle e sogni ai bambini. «A dire il vero - dice – sono per lo più i grandi che chiedono di fare selfie; i bambini, invece, oltre alle caramelle mi confidano i loro desideri oppure mi lasciano la letterina». Non prende soldi: «Mai un centesimo - assicura – eppure tutti provano a lasciarmi almeno una mancia. Tanti sono invece quelli che mi chiedono se la macchina è in vendita».



L’ha comprata sette anni fa da un collega ed era poco più di un rottame. «L’ho tenuta per due anni dal carrozziere. Quattro anni fa mi è venuta questa idea che faccio con piacere ogni domenica prenatalizia perché mi diverte tantissimo vedere lo stupore della gente e dei bambini che per venire a salutarmi arrivano a bloccare il traffico».

