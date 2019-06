Albero su auto a piazza Bologna, illeso automobilista

Tragedia sfiorata a Roma, dove un albero è caduto questo pomeriggio, poco le 18.30, a piazza dei Vespri Siciliani in zona piazza Bologna. L'albero cadendo ha colpito prima la tettoia di uno dei banchi del mercato della piazza finendo poi su un'auto in sosta dove all'interno c'era un uomo, che è rimasto fortunatamente illeso. «Ero fermo nell'auto in attesa di una persona - racconta l'uomo all'Adnkronos ancora sotto choc - quando ho sentito un boato terribile e ho visto l'auto coperta dai ramì.

Ad aiutarlo ad uscire dall'abitacolo è stato un fioraio. »All'improvviso c'è stato un rumore fortissimo - dice - Ho visto un uomo in un'auto parcheggiata coperta dai rami e gli ho aperto lo sportello per farlo uscire«. Tanta la rabbia tra i residenti della zona. »Se fosse caduto di mattina col mercato aperto sarebbe finita diversamente, qui di giorno è pieno di gente. Ma cosa aspettano ad intervenire? «, afferma un residente. Sul posto per i rilievi sono al lavoro gli uomini della polizia municipale del II Gruppo Sapienza e i vigili del fuoco per liberare la piazza chiusa dopo la caduta dell'albero.

