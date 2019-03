Roma, alla Magliana l'autosalone abusivo: vendeva auto di grossa cilindrata

Autosalone specializzato nella vendita di auto di grossa cilindrata, del valore di svariate migliaia di euro, ma completamente abusivo, senza nessuna autorizzazione. E' stato scoperto alla Magliana dagli agenti del commissariato San Paolo.



Alcune autovetture inoltre erano prive di targa ed il gestore non è stato in grado di fornire alcuna documentazione circa la loro provenienza, motivo per cui i veicoli sono stati sequestrati e saranno oggetto di ulteriori indagini.



Accertamenti saranno effettuati su alcune targhe “prova”, risultate essere verosimilmente falsificate. Le risultanze investigative sono state inoltrate alla Divisione della Polizia Amministrativa della Questura, che ha predisposto il decreto con cui il Questore di Roma ha ordinato la cessazione immediata dell’attività, notificato dagli agenti del commissariato. © RIPRODUZIONE RISERVATA