L'asinello legato e abbandonato a Roma, salvato dal cuore grande di Lisa

Abbandonato in una strada di periferia romana, legato con una corda a un'inferriata, lasciato per giorni da solo senza mangiare e bere, circondato dalle sue feci. La sua fine sembrava segnata. La notizia di fine luglio relativa a un asino abbandonato nel quartiere Capannelle pubblicata sul Messaggero divenne virale. Ma che fine ha fatto il povero animale?

«Lo abbiamo adottato noi, ora sta benissimo, vive in una fattoria». A salvare l'asinello, ribattezzato Gustavo, è stata Lisa Sardi, appassionata di animali e di natura. Un cuore grande così.

Lisa racconta: «Nella nostra fattoria stavamo realizzando il marchio dei prodotti che esporteremo, avevo pensato all'immagine di un asinello e poco dopo ho ricevuto la telefonata del veterinario dell'Asl». Siamo a Roma Sud, nella Riserva naturale di Decima Malafede, immersi nel verde, nella fattoria "Agricoltura Nuova", 300 ettari di natura, tanti animali, visite la domenica di bambini per il progetto "la fattoria didattica", produzione di beni biologici.

Nella fattoria ci sono già una settantina di cavalli, un asino di nome Tino di "principe", un amico di Lisa, maialini e galline. I tramonti mozzafiato fanno da sfondo alla nuova casa di Gustavo. A fine luglio, i vigili urbani hanno contattato la Asl del territorio per comunicare il ritrovamento del povero asino abbandonato. «Era in zona Capannelle, lo abbiamo trovato e portato al Centro Carni così come prevede il protocollo - racconta il veterinario della Asl - gli abbiamo fatto le profilassi, gli abbiamo messo il microchip e poi ho pensato alla fattoria di Roma Sud». Lisa ha ricevuto la telefonata del veterinario: «Abbiamo trovato un asino, abbiamo pensato a voi, volete adottarlo?». «Non ci ho pensato neanche un momento - spiega Lisa - ho creduto fosse un segno del destino, lo abbiamo chiamato Gustavo e presto avrà una compagna, Delizia». Gustavo è buonissimo, si lascia accarezzare. «E' affettuoso come un cane - spiega Lisa - quando lo abbiamo trovato non era in buone condizioni, ora però sta benissimo, grazie ad Emiliano, proprietario della fattoria ora Gustavo ha una nuova vita».

«Gustavo - aggiunge Lisa - si è rivelato un asinello dal carattere docile, intelligente e per nulla ostinato, come si sarebbe portati a pensare secondo il classico luogo comune. Ama molto i bambini, con i quali passa il suo tempo nel fine settimana, e per il resto se ne sta tranquillo a mangiare tutto quello che si ritrova tra i piedi. Il suo unico lavoro, in questo modo, è tener pulita il terreno dalle erbacce e dai rovi di cui è ghiotto».

