Il canile di Latina continuerà ad essere gestito dalla onlus Amici del Cane: aggiudicato il nuovo appalto

Il canile di Latina rimane in gestione agli Amici del Cane di Latina: la Onlus si è infatti aggiudicata la gara d’appalto per la gestione del Canile di Latina: la cura dei cani abbandonati e senza famiglia sarà di loro competenza fino a dicembre 2021. «L’associazione Amici del Cane di Latina ONLUS è lieta di comunicare che nella giornata di lunedì 30 settembre 2019 si è aggiudicata la gara d’appalto per la gestione, fino a dicembre 2021, del canile rifugio e del canile sanitario per il Comune di Latina» spiega l'associazione in una nota.

«La partecipazione alla gara ha visto collaborare attivamente le volontarie della ONLUS, la vittoria è frutto di anni di lavoro competente e amorevole a contatto con gli animali - raccontano dalla onlus pontina - L’Associazione Amici del Cane di Latina è attiva sul territorio dal 1981 grazie alla volontà, dedizione, impegno costante e duraturo di un piccolo gruppo di persone amanti degli animali che ha deciso di mettersi in gioco personalmente e integralmente a tutela e difesa dei cani abbandonati dai padroni e randagi, per dar voce, nei confronti delle istituzioni e dei privati cittadini, ai diritti e bisogni di questi animali».

«Prima associazione ad essere iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato del Comune di Latina nel 1996, la ONLUS opera nel campo del volontariato contro il randagismo attraverso principalmente il controllo delle nascite e la sterilizzazione delle femmine; ma soprattutto accoglie, cura e da rifugio ai cani senza padrone nella prospettiva di un affido più felice possibile. Gestisce il canile di Latina dal 1993 - spiega la nota - Solo nel corso del 2018 circa 400 sono state le adozioni, controllate in pre e post affido affinché i "pelosi" siano affidati a famiglie amorevoli e responsabili. Purtroppo sono molti di più i cani che non trovano una casa, a loro sono dedicati tutti gli sforzi delle volontarie».

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA