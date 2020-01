Distrutto dalle fiamme l'asilo privato di Torre Maura: evacuato un palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un boato e poi le fiamme. Si segue la pista dolosa per il rogo che ha distrutto, questa notte, l’asilo nido di via Atteone a. Le fiamme si sono propagate intorno alle 3.30, improvvisamente e con molta potenza. Su posto diverse squadre dei vigili del fuoco che si sono messe subito all’opera. Intanto, paura dei residenti che abitano nel palazzo dell’asilo, che hanno evacuato lo stabile.L’asilo, ora inagibile, è gestito da privati ma in convenzione con il Comune di Roma. Sul posto la polizia e, a dimostrazione, che si segue la pista del dolo c’è stato un sopralluogo della polizia scientifica. Gli agenti hanno dovuto aspettare diverse ora prima del sopralluogo in quanto la struttura è rimasta invasa dal fumo. Questa mattina quando i genitori hanno portato i figli a scuola, l’amara scoperta della struttura annerita anche all’esterno. Pochi mesi fa, è stato dato alle fiamme un altro asilo a Colli Aniene.