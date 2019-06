Entrano con la benzina e danno fuoco all'asilo, paura a Colli Aniene

Un mistero a cui gli investigatori stanno cercando di dare ancora una risposta. Nella notte fra sabato e domenica, qualcuno si è recato preso l’asilo Brontolo di via d’Onofrio, a Colli Aniene, portandosi dietro una tanica di benzina. Dopo avere versato il liquido in almeno due punti della struttura per bambini, ha appiccato il fuoco. E’ stato un residente, verso l’1.30, a notare le fiamme e, quindi, a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i pompieri che hanno impiegato circa un’ora per spegnere l’incendio. I vigili del fuoco, da subito hanno verificato che si è trattato di un incendio doloso e, quindi, si sono rivolti alla polizia. Sul posto è intervenuta una squadra della Scientifica che ha effettuato un sopralluogo lungo una parte di recinzione dell’asilo ed anche sui giochi all’aperto che sono stati distrutti dalle fiamme. L’asilo è gestito da privati e pare che i genitori dei bimbi siano soddisfatti dell’assistenza ricevuta. Chi può avere deciso di usare il fuoco per danneggiare la struttura? Gli agenti del commissariato di zona, almeno per ora, stanno indagando in diverse direzioni.

