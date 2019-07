Roma, arrestati due disoccupati per spaccio droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro hanno arrestato due romani, di 20 e 44 anni, entrambi senza occupazione, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, i militari hanno notato i due a bordo di un’auto e li hanno fermati per un controllo. All’interno di un vano del cruscotto, i militari hanno recuperato un involucro contenente 100 grammi di marijuana. Successivamente, i carabinieri hanno perquisito le abitazioni delle persone fermate, rinvenendo a casa del 44enne, in zona Tor Pignattara, due buste sottovuoto contenenti 1,4 chilo della stessa sostanza stupefacente, 10 tavolette di hashish del peso complessivo di oltre 500 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il materiale è stato sequestrato mentre gli arrestati sono stati portati e trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.