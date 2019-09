Droga e armi nel trolley arrestata 49enne di Ardea

Nascondeva in casa un trolley con diverse centinaia di grammi di droga e tre pistole e per questo è stata arrestata. Sono stati i carabinieri di Aprilia ad arrivare all’abitazione di una 49enne di Ardea, disoccupata, dopo averla notata in atteggiamento “sospetto” mentre viaggiava in auto lungo via dei Rutuli, la strada che collega Ardea con Aprilia. La sua insofferenza ai controlli ha convinto i militari ad approfondire le indagini e a perquisire l’appartamento nel quartiere Casalazzara, nel territorio di Aprilia, dove la donna abita saltuariamente con il compagno, un 60enne, residente anch’egli ad Ardea. Frugando negli armadi, i carabinieri hanno trovato una valigia. All’interno c’erano 300 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi, due pistole Beretta con matricola abrasa, una pistola Colt risultata rubata a Roma il 23 gennaio 2014 e nove cartucce.

La donna è stata posta ai domiciliari. Le indagini proseguono per capire come la 49enne sia entrata in possesso di armi e droga, se le pistole siano state usate per qualche rapina e quale sia il ruolo del compagno in questa vicenda. Il sessantenne è ricercato, non essendo presente in casa al momento del controllo.

