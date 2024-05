Ardea, sopralluogo all'incrocio pericoloso di via Pontina Vecchia, dove morì la piccola Regina

Ardea, dopo decenni di disinteresse totale l'amministrazione comunale attuale, diretta dal sindaco Fabrizio Cremonini, ha approvato un progetto di messa in sicurezza del pericoloso incrocio, noto alle cronache nazionali, per alcuni incidenti gravi e mortali, l' ultimo il sinistro che a fine Marzo è costato la vita alla piccola Regina Pietra di soli 7 anni e mezzo . Ieri mattina sul posto c'è stato il sopralluogo della Polizia Locale, diretta dalla comandante Marzia Sgro, unitamente al consigliere comunale delegato alla Polizia Locale e alla Sicurezza Urbana Maurice Montesi. Un incontro operativo per determinare gli interventi da portare a termine con la massima urgenza . "Questo sopralluogo fa seguito a una serie di incontri al Comune e alla determinata volontà dell'attuale amministrazione comunale, ha commentato il consigliere comunale Montesi, di intervenire in tempi brevi per la messa in sicurezza di un incrocio pericoloso, dove si muore e dove mai nessuno ha messo mano, con uno scarico di responsabilità che va avanti da decenni, tra le varie amministrazioni comunali che si sono susseguite, la ex Provincia, ora Città Metropolitana, proprietaria del tratto più pericoloso quello della Pontina Vecchia. Ora, come ho dichiarato in Consiglio Comunale, anche in maniera molto forte, l'altra sera, e me ne scuso se ho alzato troppo i toni anche verso il nostro sindaco, è giunto il momento di fare qualcosa di concreto. Basta chiacchere, dibattiti, promesse, dobbiamo intervenire intanto sulle nostre due strade comunali, via Strampelli e via della Pescarella, ribadisco con forza, in quel punto la gente muore troppo spesso e gli incidenti gravi sono all'ordine del giorno. E non si può assolutamente accettare questa situazione, che ha portato alla morte anche una bambina di meno di 8 anni il mese scorso. Attuando gli interventi in nostro potere fare nel più breve tempo possibile, conclude Montesi, aldilà di quello che debbano fare gli altri cerchiamo di porre un freno a questi tragici episodi. Inoltre stiamo chiedendo con molta determinazione a Città Metropolitana, al sindaco Gualtieri, di autorizzare e realizzare tutte le iniziative di messa in sicurezza del tratto, con tutti i mezzi a disposizione, strumentali, materiali, cartacei senza creare intoppi alla nostra amministrazione comunale come la realizzazione di un impianto semaforico e l'installazione di autovelox fissi ". Si sta così lavorando per attuare un programma di messa in sicurezza dell'incrocio di via Pontina Vecchia con via della Pescarella e via Strampelli, come conferma anche la comandante della Polizia Locale Marzia Sgro, che segue il programma attuativo con una ditta specializzata in tema di sicurezza e segnaletica stradale . Da quanto emerge, sono in programma la realizzazione di alcune bande acustiche sulla strada, delle luci notturne sul guardrail dove è presente, e in altri punti nei pressi dell'incrocio pericoloso con la Pontina Vecchia, strada ad alta intensità di traffico che collega la provincia di Latina con il litorale e la capitale . Inoltre in quel punto sarà ridisegnata più evidente ancora la segnaletica di stop stradale per chi esce dalle due strade comunali rispetto alla Pontina Vecchia che è gestita da Città Metropolitana.

"Tramite una ditta specializzata già incaricata dall'amministrazione comunale - commenta la comandante della Polizia Locale Marzia Sgro - si lavorerà anche alla segnaletica verticale sostituendo quella vecchia per metterne una nuova in entrambi gli incroci, rimuovendo tutte le cartellonistiche abusive dal posto, che sono installate su pali improvvisati, oltre che a richiedere il taglio della vegetazione, ai privati e all'Ente Città Metropolitana per i tratti di sua competenza, dove la visuale è disturbata o addirittura coperta ".

Sul posto uno striscione e tanti piccoli e grandi peluche, con tante dediche, ricordano la tragedia del 28 Marzo scorso, quando a causa dell'alta velocità di una macchina che procedeva su via Pontina Vecchia e di un'altra auto che usciva da via della Pescarella, senza rispettare lo stop, hanno provocato uno scontro frontale in cui ha perso la vita la piccola Regina Pietra che rientrava a casa con la mamma e il fratellino con la loro auto. In quel punto l'altro ieri c'è stato anche un altro incidente stradale grave con 2 feriti, con la stessa dinamica. E circa un anno e mezzo fa, anche una ragazza di Genzano poco più che trentenne perse la vita a bordo del suo scooter dopo uno scontro violento con una macchina che usciva lateralmente da via Strampelli . Foto Luciano Sciurba