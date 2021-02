«Per primi, a inizio dicembre 2020, abbiamo denunciato in Ama le procedure non corrette circa l'erogazione dei bonus al personale e la scarsa chiarezza in merito alle nomine di dirigenti senza alcuna evidenza pubblica. Avevamo avvertito Roma Capitale e chiesto spiegazioni a tutti gli uffici, fatto accesso agli atti e portato la nostra voce in tutte le sedi istituzionali, ma l'Amministratore della municipalizzata e gli uffici capitolino preposti hanno fatto spallucce». È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di FdI, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia".

«A seguito dei nostri accessi agli atti - aggiungono - pochi giorni fa abbiamo ricevuto tutta la documentazione e con stupore abbiamo avuto conferma che lo stesso Zaghis, in barba alle più elementari regole di trasparenza e concorrenza, su sollecitazione dei suoi manager avrebbe provveduto - a fine dicembre e con effetto retroattivo - alla nomina di ben 5 nuovi dirigenti dell'azienda, già in una situazione di gravissimo stallo e con il concordato fallimentare in corso. Aumenti di stipendi che costeranno ai romani centinaia di migliaia di euro l'anno, pertanto come FdI abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti».

