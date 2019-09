Allarme rifiuti a Roma, l'ordine dei medici: «Già ricevute segnalazioni dai cittadini»

I cassonetti a Roma tornano a riempirsi di rifiuti dopo la pausa estiva, l'allarme lanciato dalla sindaca Virginia Raggi non coglie impreparato l'Ordine dei medici di Roma. «Dopo l'emergenza dei mesi scorsi continuiamo a monitorare attentamente la situazione: abbiamo ricevuto un paio di segnalazioni dai cittadini, ma non possiamo dire che la situazione in città sia vicina ai livelli di giugno e luglio. Certo, ad agosto la città si era svuotata. E preoccupa il fatto che la stessa sindaca mandi un messaggio di emergenza», dice all'AdnKronos Salute Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma. «Speriamo che decolli il progetto dei punti di raccolta sul raccordo anulare, per svuotare i compattatori, liberarli e permettere ai mezzi di tornare in strada. Il nostro messaggio alla sindaca è che siamo con lei: anche i medici assicurano la massima attenzione alla questione dei rifiuti e alla tutela della salute dei cittadini», conclude Magi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA