Alberghi covid-free? A Roma stanze sanificate e il cliente può controllare la pulizia con un'app

Alberghi Covid-free, stanze sanificate in pochi minuti e il cliente che ha la possibilità di controllare in tempo reale sul proprio smartphone tutti i trattamenti eseguiti ogni giorno nella propria camera. E' il nuovo progetto "My Safe Hotel" che mira a creare un circuito virtuoso di hotel a Roma con elevati standard di qualità ed attenzione alla salubrità degli ambienti, al fine di contrastare il diffondersi del Covid e più in generale di tutti gli agenti patogeni che possono essere presenti nelle camere d’albergo.

Roma, arrivano i taxi "Covid free": sanificazione ad ogni corsa e il cliente può verificare la pulizia con un'app

Come funziona

Con questo progetto è possibile offrire a tutti i clienti un servizio di sanificazione - garantito da un sistema innovativo (Safe & Clean Service) - che attraverso un dispositivo (Safe & Clean Box) e un’infrastruttura tecnologica, permette di ottenere quotidianamente protezione e sicurezza contro gli agenti nocivi che possono formarsi all’interno degli ambienti chiusi e frequentati, quali appunto le stanze degli hotel. “My Safe Hotel”, riesce a garantire all’utente una protezione a 360° contro gli agenti patogeni presenti nell’aria e diviene un vero e proprio servizio esclusivo in favore degli ospiti. Mediante la Safe & Clean Box, un dispositivo altamente tecnologico ed automatico, è possibile eliminare al 99,9% oltre cinquecento batteri, virus ed elementi nocivi, compreso il SARS -CoV-2, che possono essere presenti nelle camere d’albergo ed in tutti gli ambienti comuni in hotel.

Questa sanificazione è resa possibile dall’erogazione di un disinfettante di alto livello, Presidio Medico Chirurgico approvato dal Ministero della Salute, atossico e biodegradabile che funge da virucida, battericida, fungicida e particolarmente efficace nel controllo della diffusione di infezioni, poichè provoca la distruzione fisica di microrganismi patogeni sia di forma vegetativa che spiriforme. Questa azione di disinfezione non reca alcun disturbo al cliente, né in termini di spazio né in termini di odori, dal momento che la Safe & Clean Box attraverso cui viene reso il servizio “My Safe Hotel”, possiede dimensioni ridotte ed è in grado di eseguire l’attività di sanificazione in pochissimi minuti, lasciando nell’aria un profumo fresco e gradevole. Oltretutto il sistema Safe & Clean Service consente il monitoraggio in tempo reale del servizio di sanificazione e disinfezione, attraverso il suo funzionamento tramite un’app che permette di visualizzare sullo smartphone lo storico di tutti i trattamenti eseguiti, ogni giorno nella propria camera.

Roma Safe Place

L’iniziativa si innesta nell’ambito del progetto di più ampio respiro denominato “My Safe Place”, che ha già’ introdotto sul mercato romano My Safe Taxi che ha rivoluzionato il concetto di mobilità pubblica all’interno della città di Roma, fornendo a bordo dei taxi della Capitale, un dispositivo che eroga sostanze disinfettanti, certificate, presidi medico chirurgici e anti SARS-CoV-2 al 99.9%, permettendo ai passeggeri di verificare tutte le attività di sanificazione effettuate prima di salire sul taxi , attraverso l’apposita app.

L’obiettivo di My Safe Place è quello di realizzare un “circuito della sicurezza covid-free” creando continuità della sanificazione dai taxi agli hotel e più’ in genere negli spostamenti e nei luoghi che si frequentano per garantire la sicurezza e il ritorno alla normalità.

Ultimo aggiornamento: 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA