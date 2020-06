Agguato a colpi di rasoio a Roma, un ragazzo ferito gravemente: rimarrà sfregiato

Lite a colpi di rasoio davanti ad un barbiere nella periferia del Casilino (Roma). I passanti sono rimasti atterriti nel vedere un uomo che si accaniva contro un ragazzo usando una lama affilatissima. La lite è avvenuta verso le 11 di oggi, in una strada della Borghesiana. E’ intervenuta la polizia che ha trovato sul marciapiede un giovane che respirava a fatica e che perdeva molto sangue: era stato ferito almeno da due rasoiate, al volto e al capo.

L’aggressione è avvenuta davanti ad un negozio da barbiere e sono stati i clienti a descrivere agli agenti il feritore. Le Volanti, con una battuta in zona, sono riusciti a bloccare l’aggressore. Si tratta di una persona alta e possente fisicamente. Intanto, il ferito è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero così gravi da fargli rischiare la vita. E’ rimasto, però, sfregiato a causa della rasoiata al volto. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. La persona fermata è accusata di tentato omicidio. Non si esclude, che con una mossa repentina, l’aggressore possa avere preso il rasoio nel negozio da barbiere.

Ultimo aggiornamento: 14:00

