Usa, piccolo aereo precipita su una villetta in California: cinque morti

Tragedia in California, in una zona residenziale di Yorba Linda a 60 km. da Los Angeles, dove domenica pomeriggio intorno alle 14 un aereo bimotore Cessna 414A è precipitato su una casa proprio mentre erano in corso i preparativi per un party organizzato per seguire in tv la finale del Super Bowl. Cinque le vittime: il pilota del velivolo, decollato dal vicino Municipal Airport di Fullerton, e due uomini e due donne presenti nell'abitazione.il percorso tracciato sul radar ha mostrato come il velivolo abbia virato repentinamente a sinistra dopo essersi levato in volo per poi precipitare sulle case vicino Los Angeles.Altre due persone sono rimaste ferite, riportando varie ustioni, e sono state portate in ospedale. Subito dopo lo schianto, mentre i detriti dell'aereo schizzavano impazziti in tutta l'area, si sono sviluppate velocemente le fiamme che hanno devastato la casa colpita e si sono diffuse anche in un'abitazione vicina, provocando una densa colonna di fumo. I vigili del fuoco (uno dei quali ha riportato ferite) hanno impiegato diverso tempo prima di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata. Sulla tragedia è stata ovviamente aperta un'inchiesta.