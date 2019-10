Alcune case in fiamme dove essere state centrate da un aereo executive precipitato in pieno sull'abitato di Colonia, nel New Jersey. Si teme la perdita di molte vite, a cominciare da quelle dei piloti e dagli eventuali passeggeri del Cessna 414, un aereo con due motori turboelica che può trasportare fino a 8 passeggeri.



La colonna di fumo è visibile a molti chilometri di distanza. L'incidente è avvenuto verso le 11 di mattina mentre le condizioni meteo erano discrete.